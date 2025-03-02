  • BIST 9658.72
  • Altın 3345.811
  • Dolar 36.4613
  • Euro 37.7986
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAOrta Doğu'ya barış vadeden, daha önce hiç görülmemiş harita

KTÖS: 10 okulda öğretmen eksikliği var

» »
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) 10 okulda öğretmen eksikliğinin bulunduğunu bunun çocukların eğitimini olumsuz etkilediğini belirtti.
KTÖS: 10 okulda öğretmen eksikliği var

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş yaptığı yazılı açıklamada, “Eğitimde sürekliliğin sağlanması, öğrencilere nitelikli ve kesintisiz bir eğitim sunulması için öğretmen kadroları eksiksiz olmalıdır. Ancak, son dönemde gerçekleşen emeklilikler ve alan değişiklikleri nedeniyle birçok okulda ciddi öğretmen açığı oluşmuştur” dedi.

"Ziyamet İlkokulu, İskele Maarif Anaokulu, Ağırdağ-Dağyolu İlkokulu, Şehit Mehmet Eray İlkokulu, Fazıl Plümer Anaokulu, Gülenyüzler Anaokulu, 23 Nisan İlkokulu, Dr. Fazıl Küçük-Hamitköy İlkokulu, Mehmet Çağatay İlkokulu, Mağusa Özel Eğitim Merkezi"

Öğretmen eksikliğinin, sınıf mevcutlarının artmasına, bazı derslerin birleştirilmesine ve eğitim kalitesinin düşmesine neden olduğunu belirten Maviş, özellikle anaokulları ve özel eğitim alanında yaşanan öğretmen açığının erken çocukluk eğitimi ve özel gereksinimli öğrenciler için ciddi bir risk olduğunu belirtti.

Emekliye ayrılacak öğretmenlerin veya öğretmenlerin alan değişikliğinin önceden görülebilecek ve planlamasının yapılabilecek gelişmeler olduğunu belirten Maviş, hükümeti gerekli adımları atmaktan kaçmakla eleştirdi.

Bakanlığı gereken adımları acilen atmaya çağıran Maviş, “Eğitimde yıllardır aynı sorunlarla karşı karşıya kalınması, öğretmen ihtiyacının zamanında belirlenip atamaların yapılmaması kabul edilemezdir” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • THE 2025 sıralamasına KKTC'den 3 Üniversite girdi28 Ocak 2025 Salı 17:25
  • THE’nin 2025 alan sıralaması: ODTÜ, Türkiye'de ilk 100'e giren tek üniversitesi oldu28 Ocak 2025 Salı 17:13
  • Kolej Giriş Sınavları’nın 1’inci basamağı yarın yapılacak24 Ocak 2025 Cuma 10:44
  • 16 okulda toplam bin 603 öğrenciye güvenli internet eğitimi18 Ocak 2025 Cumartesi 13:37
  • Merit Lefkoşa Hotel’den Özel Eğitim Öğrencilerine Yeni Yıl Hediyesi19 Aralık 2024 Perşembe 14:22
  • DAÜ’DE FİNANSAL FARKINDALIK VE GİRİŞİMCİLİK SÖYLEŞİSİ12 Aralık 2024 Perşembe 17:09
  • A-Level sonuçlarıyla üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler arasında başarı bursu kazananlar açıklandı11 Aralık 2024 Çarşamba 15:41
  • ENQA’dan YÖDAK’a Üyelikten Çıkarma: Gerekçeler ve Yansımalar09 Aralık 2024 Pazartesi 12:43
  • Tatar: Yükseköğretimde bir marka yarattık06 Aralık 2024 Cuma 20:39
  • AÖA’nın eğitim ve öğretim programları yeniden düzenlendi11 Kasım 2024 Pazartesi 14:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti