KTÖS: “İlköğretimde öğretmen eksikliği devam ediyor”

KTÖS Örgütlenme Sekreteri Akgün Kaçmaz yazılı açıklamasında, eğitim yönetimi ve eğitimi planlayabilmenin birinci şartının; “bilinen bir nüfus ve bu yönde geliştirilen nüfus politikası” olduğuna vurgu yaptı.

Kaçmaz, bu eğitim yılında da ülkede çok ciddi anlamda bir nüfus artışı olduğunu, bunun sınıflarda görüldüğünü, ayrıca dövizin yükselmesinden kaynaklı özel okullardan devlet okullarına geçiş olunca da kamu okullarında nüfusun arttığını, doğal olarak da ek öğretmen ihtiyacı doğduğunu kaydetti. Artan öğrenci nüfusuyla okulların daha kaotik bir durumla karşı karşıya kaldığını, güvenlik sorununun arttığını ifade eden Kaçmaz, kalabalık sınıflı okulların sorunlarının çözülmediğini, altyapı eksikliklerinin tamamlanmadığını, çok sayıda müdür ve müdür muavini kadrolarının boş bırakıldığını, bazı okullarda yoğun olarak bulunan Türkçe bilmeyen öğrencilerin akademik ve toplumsal uyum anlamında sorunları çözülmediğini belirtti.

Bu eksikliklere rağmen hiçbir hazırlık yapılmadan eğitimde tam gün eğitime geçilmek istendiğini ifade eden Kaçmaz, “Unutulmamalıdır ki hükümet, tam gün eğitim söyleminde bulunmadan önce görevi olan, yukarıda saydığımız sorunları çözebilmeli, vatandaşlara tam anlamıyla bir eğitim hizmeti sunuyorum diyebilmeli ve elbette sonrasında tam gün eğitimi telaffuz etmelidir” dedi. Okullarda ek öğretmen ihtiyacı doğduğunu da belirten Kaçmaz, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan öğretmen eksikliğini gidermesini istedi. Kaçmaz, “Bugüne kadar öğretmenlerimizin iyi niyeti ve özverisiyle sürdürülen eğitim ve öğretim bu iyi niyet ve özveriye rağmen aksamakta, öğrenciler mağduriyet yaşamaktadır. Sendikaların eylem süreçlerinde, her platformda ortaya çıkıp sendikaları hedef gösteren, öğrencilerin mağdur olduklarını ifade eden siyasileri bu noktada samimiyetlerini göstermeye ve öğrencilerin yaşadıkları eğitim mağduriyetlerini giderecek adımları atmaya davet ediyoruz” dedi.