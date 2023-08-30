KTÖS-KTOEÖS:    Öğrenci ve Velilerimizin Yanındayız

İşte açıklama;
Yıllardır nitelikli, bilimsel, laik, demokratik eğitim ve toplum yapımız için mücadele veren sendikalarımız, 31 Ağustos 2023 Perşembe gün saat 10.00’da Eğitim Bakanlığı önünde velilerimizle birlikte olacaktır.
Sendikalarımız toplum mühendisliği hedefiyle eğitim yoluyla kültürel müdahale, din algısı dayatma ve hamlelerine karşı bir kez daha tepkisini, duruşunu, mücadelesini ortaya koyacaktır.
Saygılarımızla,
Selma Eylem Burak Maviş
KTOEÖS Başkanı KTÖS Genel Sekreteri
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