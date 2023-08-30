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KTÖS-KTOEÖS:    Öğrenci ve Velilerimizin Yanındayız

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KTÖS-KTOEÖS:    Öğrenci ve Velilerimizin Yanındayız
KTÖS-KTOEÖS:    Öğrenci ve Velilerimizin Yanındayız

İşte açıklama;

Yıllardır nitelikli, bilimsel, laik, demokratik eğitim ve toplum yapımız için mücadele veren sendikalarımız, 31 Ağustos 2023 Perşembe gün saat 10.00’da Eğitim Bakanlığı önünde velilerimizle birlikte olacaktır.

Sendikalarımız toplum mühendisliği hedefiyle eğitim yoluyla kültürel müdahale, din algısı dayatma ve hamlelerine karşı bir kez daha tepkisini, duruşunu, mücadelesini ortaya koyacaktır.

Saygılarımızla,

Selma Eylem                                                                                          Burak Maviş

KTOEÖS Başkanı                                                                   KTÖS Genel Sekreteri

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