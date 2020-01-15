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KTÖS, Ulaştırma Bakanı Atakan’ı açıklamalarından dolayı eleştirdi

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ı halkı aşağılayıcı açıklamalar yapmakla eleştirdi.
KTÖS, Ulaştırma Bakanı Atakan’ı açıklamalarından dolayı eleştirdi

Şener Elcil, Tolga Atakan’ın açıklamalarıyla ilgili yayınladığı bildiride, hükümet yetkililerinin halkı aşağılayıcı açıklamalar yaptığını, Tolga Atakan’ın da bunun bir örneği olduğunu savundu.

Elcil, “Trafikte yaşanan altyapı eksikliklerini, polis baskısı, cezalar ve soygun düzeni ile düzeltmeye çalışan, öte yandan da ‘paramız yok ne yapalım’ diye açıklama yapan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, buna gösterilecek en güzel örnektir” dedi.

Bakan’ın bir gazeteye yaptığı açıklamada kesinti için kamu çalışanlarının maaş ve ücretlerine işaret ettiğini kaydeden Elcil, “Bakan halkı suçlamakta ve devlet çalışanlarının maaşlarını kaynak olarak gösterebilmektedir” dedi.

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