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KTÖS’den Basketbol Şöleni

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KTÖS’den Basketbol Şöleni
KTÖS’den Basketbol Şöleni

KTÖS’ün düzenlediği ve toplamda 15 okulun 23 takımla yer aldığı basketbol şöleninin ilk günü zevkli müsabakalara sahne oldu.

KTÖS’ün düzenlediği ve toplamda 15 okulun 23 takımla yer aldığı İlkokullararası Talat Akkor Basketbol Şöleni’nin ilk günü zevkli müsabakalara sahne oldu.

Adına yaraşır bir şekilde şölen havasında geçen ilk gün 23 Nisan, 9 Eylül, Dr. Suat Günsel Lefkoşa ve NBC Alsancak İlkokullarının kız ve erkek takımları mücadele etti.

Şölenin ikinci ayağı 27 Kasım Pazartesi günü Atatürk Spor Salonu’nda devam edecek.

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