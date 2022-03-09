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KTTO Kadın Girişimci Komitesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ile görüştü

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Kadın Girişimci Komitesi (KGK), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’yla görüşerek çalışmaları hakkında bilgi verdi.
KTTO Kadın Girişimci Komitesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ile görüştü

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Kadın Girişimci Komitesi (KGK), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’yla görüşerek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

KTTO’dan yapılan yazılı açıklamaya göre KTTO Kadın Girişimci Komitesi Başkanı Meryem Çerkez Gürtunç, komite üyeleri Nilay Nizam Paralik, Esra Yetkili, Eda Kervanlı, Hazal Eziç ve KTTO Genel Sekreteri Aysun Önet İleri, Bakan Hasipoğlu’na KTTO çatısı altında oluşturulan KGK'nın faaliyetleri ve amaçlarını açıklarken, hedeflenen çalışmalar hakkında da bilgi aktardı.

KGK’nın kurumsallaşma yönünde konsey olma çalışmaları, istihdam rakamları, kadınların toplumsal cinsiyet kalıplarından dolayı ev-iş dengesinde yaşadığı sıkıntılar ve bakım anlamında üstlendiği görevlerin etkileri, bakım hizmetleri yönünden çocuk, yaşlı ve hastaya yönelik yapılabilecek geliştirmeler, toplumsal cinsiyet kalıplarının değişmesi için yapılabilecek farkındalık çalışmaları, TOCED'in aktifleştirilmesi konuları görüşüldü.

Söz konusu kadın çalışmaları kapsamında sivil toplum ve kamu kurumları ekonomide cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak ve kadının konumunu güçlendirmek amacıyla iş birliği içinde çalışılması gerektiğini belirten KGK Başkanı Meryem Çerkez Gürtunç, KTTO Kadın Girişimciler Komitesi’nin bu amaçla Çalışma Bakanlığı ile birlikte adımlar atmaya ve geliştirmeye hazır olduğunu da belirtti.

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