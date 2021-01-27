  • BIST 1.467
  • Altın 439,091
  • Dolar 7,3775
  • Euro 8,9266
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAPATLADIK!!! Pilli açıkladı: 52 yeni vaka!

Küba 2021'de tüm vatandaşlarını aşılayacak

» »
Kübalı bilim insanları, ABD ablukasına karşın 2021 yılında tüm nüfusa aşı yapılabileceğini açıkladı.
Küba 2021'de tüm vatandaşlarını aşılayacak

Kübalı bilim insanları, 2021 yılında ülkede tüm nüfusa aşı yapılacağını duyurdu.

Granma'da yer alan habere göre, Kübalı ilaç şirketi BioCubaFarma'nın başkanı Dr. Eduardo Martínez Díaz, ABD'nin adaya dönük ablukasının artmasına karşın ülkesinin tüm nüfusu aşılayacak ilk ülke olacağını söyledi.

Finlay Aşı Enstitüsü Genel Direktörü Dr. Vicente Vérez Bencomo, ülkenin Covid-19'a karşı geliştirilen Soberana 02  aşısından 100 milyon doz üretim kapasitesi oluşturmaya hazırlandığını kaydetti.

Pedro Kourí Tropikal İlaç Enstitüsü'nde görevli epidemiyoloji uzmanı Dr. María Eugenia Toledo Romaní'yse, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'nin ülkesine dönük yaptırımlarını kınadı ve bu yaptırımların aşı üretim kapasitesini artırmayı zorlaştırdığını söyledi.

Toledo, "Faz 3 çalışmalarını gerçekleştirebilmek için gerekli ölçümleri yapabilmeli ve üzerinde karşılaştırma yapabileceğimiz gerekli istatistiki verileri elde edebilmeliyiz" diye ekledi.

Küba'da Covid-19 aşısı adayı Soberana 02'nin Faz 2b denemeleri Havana'nın La Lisa ve Plaza de la Revolución bölgelerinde sürüyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uzm. Dr Ahmet Varış uyardı ve öneriler yaptı27 Ocak 2021 Çarşamba 22:41
  • AstraZeneca, aşısı için '65 yaş üzerine yüzde 8 etkili' diyen Alman medyasının iddialarını reddetti27 Ocak 2021 Çarşamba 22:25
  • Dr. Özlem Gürkut’tan önemli uyarı: Sağlık kapasitemiz aşılmak üzere!27 Ocak 2021 Çarşamba 22:21
  • Covid aşısı: Milyonlarca kişiye yapılan koronavirüs aşılarıyla ilgili hangi sorulara hala yanıt aranıyor?27 Ocak 2021 Çarşamba 21:59
  • Pfizer doz farkı çıkardı, İsveç ödemeleri durdurma kararı aldı27 Ocak 2021 Çarşamba 21:16
  • DSÖ’den Kovid-19 Tedavisi Hakkında Yeni Açıklama27 Ocak 2021 Çarşamba 13:48
  • Asya-Pasifik Ülkelerinin Çoğunda Kovid-19'a Karşı Aşılama Süreci Başlamadı27 Ocak 2021 Çarşamba 13:24
  • COVAX Kapsamında 2021 Sonuna Kadar 2,3 Milyar Doz Aşı Dağıtılması Hedefleniyor27 Ocak 2021 Çarşamba 11:59
  • İspanyol Firmanın Geliştirdiği Kovid-19 İlacı Hayvanlar Üzerinde Yüzde 99 Başarı Sağladı27 Ocak 2021 Çarşamba 10:05
  • Dr. Özcan Hüdaverdi: "Kendi ayağımıza bile bile kurşun sıktık!"26 Ocak 2021 Salı 23:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti