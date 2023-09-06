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Küba'dan Türkiye'ye uzanan film gibi bir hayat: Melissa Vargas

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Turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Melissa Vargas'ın, film senaryolarını aratmayan, hatta bunun ötesine geçen bir hayat hikayesi var.
Küba'dan Türkiye'ye uzanan film gibi bir hayat: Melissa Vargas

Turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Melissa Vargas'ın, film senaryolarını aratmayan, hatta bunun ötesine geçen bir hayat hikayesi var. İşte Vargas'ın, Küba, Çekya, İsviçre, Sırbistan, Çin ve Türkiye'nin ardından Brüksel'de taçlanan azim ve kararlılık dolu hayat hikayesi...

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Sırbistan’ı 3-2 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu.Takımın devleştiği karşılaşmanın yıldızı Melisa Vargas'tı. Finalde 41 sayı atan Vargas, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Peki Küba'da doğan Melissa Teressa Vargas Abreu'nun hayat hikayesi Türk milli takımına nasıl uzandı?

16 Ekim 1999'da doğdu. Voleybol'a ilgisi küçük yaşlarda başladı. 8 yaşında okul takımında, 12 yaşında Küba milli takımının alt yaş kategorilerinde oynuyordu. Sahada her zaman dikkatleri üzerine çeken Vargas, lise yıllarında profesyonel kulüplerde yer almaya başlamıştı.

Yetenekli oyuncu yabancı kulüplerin de dikkatini çekti. Ancak Küba'daki kurallar sebebiyle sadece, Polonya, Çekya ve Rusya gibi ülkelede oynayabiliyordu.
2016 yılında bir sezon Çekya'ya gitti. Giderek yıldızı parlayan sporcu, sakatlık geçirince ülkesine döndü.

Küba'da tedavi için sunulan imkanları beğenmedi. Özel bir klinikte tedavi olması ülkeye hakaret sayıldı. 4 yıl milli maçlardan men edildi. Bunun üzerine bir İsviçre takımına transfer oldu. Bir sezonun ardından Fenerbahçe'ye geçti. Böylece Türkiye'ye adım atmış oldu. Kısa sürede taraftarın gönlünü kazandı.

Kimliğini Vargas'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

Vargas’ın o dönem Fenerbahçe’deki antrenörü Zoran Terzic, Sırbistan Milli Takımı’nı da çalıştırıyordu. Onu Sırbistan vatandaşı yapıp milli takıma almak istedi.
Sırbistan pasaportu bile hazırlandı. Ancak Uluslararası Voleybol Federasyonu,
Küba'nın izni olmadan yapılan bu geçişe izin vermedi. Final karşılaşmasındaki rakibimiz Sırbistan, Vargas'a forma giydiremedi.

Başarılı sporcuyu kaçırmak istemeyen Türkiye, yıllar sürecek cezayı beklemeye razıydı. Vatandaşlık için Vargas'ı ikna etti. 9 Nisan 2021'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Melissa, adını Melisa olarak değiştirdi. Kimliğini Vargas'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat kendisi verdi.

Bu yıl ilk defa Türk Milli Takımı formasını giydi

2018-2021 arasında Fenerbahçe forması giyen Vargas, yarım sezon da bir Çin takımında oynadı. Sonra Fenerbahçe'ye geri döndü. Ama milli takımda forma giyebilmesi için bir 4 yıllık cezanın dolması gerekiyordu.

Başarılarıyla göz dolduran Melissa Vargas sonunda bu yıl, ilk defa Türk Milli Takımı formasını üstüne geçirdi. Geçirir geçirmez de önce Milletler Ligi'nde, sonra da Avrupa Şampiyona'sında takımızın elde ettiği şampiyonlukta en büyük katkıyı sunan oyunculardan biri oldu.

Soranlara "Malatyalıyım" diyor

Onda büyük emeği olan Mehmet Akif Üstündağ'a hürmeten, soranlara "Malatyalıyım" diyor artık. Sırt numarası bu yüzden 44. Küba'da başlayan, dünyayı köşe bucak dolaşan, Türkiye'de devam eden,  film senaryolarına bile taş çıkaracak bir hikaye onunki. Vazgeçmeyen bir kadının, vazgeçmeyi sevmeyenlerin ülkesi ile yolunun nasıl kesiştiğini ve bu ülkede nasıl sevilir hale geldiğini anlatan bir hikaye bu...

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