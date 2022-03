Kıbrıs Türk siyasi yaşamına Kurucu Meclis üyesi, milletvekili, Bakan ve Başbakan olarak uzun yıllar hizmet veren Erenköy mücahidi İrsen Küçük, ölümünün 3’üncü yıldönümünde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.



Törene katılarak konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İrsen Küçük’ün önemli projelere imza attığını belirterek, her zaman iyi bir aile babası, memleketini seven bir devlet adamı olarak hatırlanacağını söyledi.



Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bazı bakanlar, milletvekilleri, İrsen Küçük’ün ailesi ve sevenleri katıldı.

TATAR

Cumhurbaşkanı Tatar, törende yaptığı konuşmada, İrsen Küçük’ün Erenköy’de ve siyasi yaşamında verdiği mücadeleleri anlattı.

Tatar, “Tarım Bakanlığı döneminde bu ülkede çok büyük projelere, çok büyük devrimlere imza atılmış; derivasyon projeleri, göletler, tarımda ve ziraatta büyük değişikliklerle daha verimli, daha kalıcı projelerle KKTC’nin tarımsal faaliyetleri İrsen Küçük’ün tarım bakanlığı döneminde fevkalade gelişmiştir” diye konuştu.



İrsen Küçük’ün başbakanlığı döneminde Anavatan Türkiye ile kurulan güzel ilişkiler ve alınan destekle şu anda tamamlanmakta olan bazı çevreyollarının temellerinin atıldığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Anamur’dan Geçitköy barajına su getirilmesi projesinin de İrsen Küçük’ün başbakanlığı döneminde hayata geçtiğini hatırlattı.



Cumhurbaşkanı Tatar, İrsen Küçük’ün özel hayatında yaşadığı büyük kayba rağmen ülkesine ve UBP’ye büyük hizmetler verdiğini belirtti.



Cumhurbaşkanı Tatar, “Onu iyi bir aile babası, memleketini seven, ülkesini seven bir devlet adamı olarak her zaman hatırlıyoruz. Kendisine bir kez daha rahmet diliyorum” dedi.



Törende Feridun Adahan da kısa bir konuşma yaparak, İrsen Küçük’ün hayatı ve siyasi çalışmaları hakkında bilgi verdi, anılarını paylaştı.



Tören, mozoleye çiçeklerin sunulmasının ardından sona erdi.