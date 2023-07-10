Kudret Özersay: Öğrenci kılıfı altında ülkeye sokulan yabancılar asayiş için ciddi tehlike

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Afrika ülkelerinden ülkeye “öğrenci” adı altında gelen çok sayıda yabancı uyruklu kişi olduğunu ifade ederek, yetkililere bu kişilerle ilgili güncel rakamları, işlenen suçlarla ilgili bilgileri kamuoyu ile paylaşma çağrısı yaptı.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, son yıllarda ağırlıklı olarak Afrika ülkelerinden ülkeye “öğrenci” adı altında gelen çok sayıda yabancı uyruklu kişinin yarattığı tehlikelere işaret ederek, asayiş sorunlarına dikkat çekti.

Özersay, “gerçekte öğrenci olmayan bu kişilerin trafikten uyuşturucuya, insan kaçakçılığından kara paraya aracılık etmeye varıncaya kadar işledikleri suçlar nedeniyle toplumun huzuru kalmadı, kamu düzeni tehlike altındadır” dedi.

Üniversitelere öğrenci getiren aracı firmalara da işaret eden HP lideri Özersay “Marifet geleni göndermek değil, daha en baştan ülkeye doğru kişilerin gelişini sağlamaktan geçer” dedi.

Ağırlıklı olarak Afrika ülkelerinden ülkeye gelen binlerce kişinin “üniversite eğitimi almak” maksadıyla geldiklerini beyan ederek, ya da belgeleyerek muhaceret işlemi yaptırıp girişi yaptığına işaret eden Özersay, gerçek öğrenciler yanında, çeşitli suçlara karışanların da çoğunlukta olduğuna dikkat çekti.

Özersay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Tabii ki bu konularda gerekli hassasiyeti gösteren üniversitelerimizi tenzih ediyorum. Ama daha bilimsel ve doğru teşhis yapabilmek için Polis Genel Müdürlüğümüzün ve İçişleri Bakanlığı’nın güncel rakamları kamuoyu ile paylaşması gerekmektedir.

Elbette gelen öğrencilerin kayıt altına alınması ve kayıt altında tutulması ve takip edilmesi hayati önem sahiptir. Ancak bir kez ülkeye bu şekilde girenlerin yaratacakları asayiş sorunlarını polisimizin önlemesi veya cezalandırma süreçlerini takip etmesi elde imkanlar nedeniyle çok da kolay değildir.

O nedenle çözüm polisin kapasitesini artırmakla da çözülemez, önemli olan suç işleyenlerin suça karışanların bu ülkeden gönderilmesi değil, daha en başta doğru kişilerin bu ülkeye gelişini sağlayacak bir mekanizma kurulmasıdır.”