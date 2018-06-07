Kültüre sahip çıkmak ülkeye sahip çıkmaktır

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, meslek liselerinde ve köy kadın kurslarında üretilenlerin, kültüre ve ülkeye sahip çıkmak demek olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, meslek liselerinde ve köy kadın kurslarında üretilenlerin, kültüre ve ülkeye sahip çıkmak demek olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Meral Akıncı, Girne Turizm Meslek Lisesi’nin yıl sonu sergisinin açılışını yaptı.

Akıncı, açılışta yaptığı konuşmada, köy kadın kurslarının ve meslek okullarının, Kıbrıs Türkü’nün üretkenliğini ve yaratıcılığını sergileme şansı tanıdığını; öğrencilerin bu merkezlerde kültür dersleriyle birlikte meslek dersi alma; yetişkinlerin yaratıcılık ve üretkenliklerini hayata geçireme olanağı bulduğunu ifade etti.

Gençler yanında belli bir yaş üstündeki insanların, çoğunlukla kadınların bu merkezlerde güzel çalışmalar ürettiğini belirten Meral Akıncı, “Bu yaratıcılıkları, bu güzellikleri ortaya koymaları, kültürümüze sahip çıkma, aynı zamanda ülkemize sahip çıkmaktır” dedi.