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Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin Efendrika Arkeolojik Alanında Yürüttüğü Çalışmalar Tamamlandı

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Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin Karpaz bölgesindeki Efendrika Arkeolojik alanında yürüttüğü çalışmalar tamamlandı.
Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin Efendrika Arkeolojik Alanında Yürüttüğü Çalışmalar Tamamlandı

Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin Karpaz bölgesindeki Efendrika Arkeolojik alanında yürüttüğü çalışmalar tamamlandı.

Avrupa Birliği'nin finansmanı ve UNDP'nin teknik katkısıyla yapılan çalışmada, Panagia Aphendrika Bazilikası (Chrysiotissa), Asomatos Bazilikası ve Agios Georgios kilisesinde konservasyon (koruma) çalışması gerçekleştirildi.

Çalışma çerçevesinde, bitki temizliği, yapısal güçlendirme ve su kontrolü amacıyla drenaj çalışması yapıldı.  

Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk üyesi Ali Tuncay, “Tarih ve doğa sever tüm dostlarımızı salgın kısıtlamaları sona erdiğinde  Efendrika'ya bekliyoruz. Bu güzellikleri kaçırmamalısınız” paylaşımında bulundu ve çalışmaya katkı koyan tüm emekçi ve uzmanlara teşekkür etti.

Efendrika (Aphendrika) arkeolojik alanı, Karpaz yarımadasının kuzey kıyısında, Dipkarpaz köyünün dört kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor. Efendrika’da, antik yazarların eserlerinde bahsedilen ve Urania kenti olarak adlandırılan antik yerleşim alanının kalıntıları yer alıyor.

Efendrika’daki kalıntılar, ilk olarak İngiliz arkeolog David George Hogarth (1889) tarafından Urania olarak tanımlandı. Alan gerçekten de, muhtemelen Klasik Dönemde gelişme kaydeden ve bir limanı olan eski bir yerleşimin kalıntılarını taşımaktadır. Yıkık durumdaki üç kilise ve diğer mimari kalıntılar bölgenin Erken Bizans Dönemi'nden Orta Bizans Dönemi'ne (MÖ 6-12.yy.) kadar yeniden geliştiğini göstermektedir.  

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