  • BIST 3.814,12
  • Altın 996.122
  • Dolar 18.585
  • Euro 18.1657
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAAzerbaycan AB'ye gaz akışını ikiye katlayacak

Kurşunlama meselesi ile ilgili 6 kişi tutuklandı

» »
Polis, dün gece saatlerinde Güzelyurt’ta iki grup arasında meydana gelen silahlı kavga ile ilgili olarak 6 kişinin tutuklandığını ve aranan kişilerin olduğunu açıkladı.
Kurşunlama meselesi ile ilgili 6 kişi tutuklandı

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün 23.00 sıralarında Güzelyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde, meydana gelen “Katle Teşebbüs, Kanunsuz Tabanca ve Patlayıcı Madde Kullanma, Tasarruf, Vahim Zarar, Yaralama ve Kavga” meselesinde, zanlı olarak aranmakta olan zanlılardan 3 kişinin yakalandığını açıkladı. Polis, yürütülen soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen 23 yaşındaki Ş.Ö., 20 yaşındaki E.G. ve 21 yaşındaki M.Ö. tutuklandığını bildirirken, toplamda 6 kişinin tutuklandığı açıklandı.

Polisin konuyla ilgili soruşturması devam etmektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güzelyurt kökenli Rumların "anti işgal yürüyüşü" Pazar günü gerçekleşecek03 Ekim 2022 Pazartesi 10:43
  • Güzelyurt'ta Nar ve Portakal, Mandalin çalanlar yakalandı!29 Eylül 2022 Perşembe 16:47
  • Güzelyurt'ta ev yangını çıktı29 Eylül 2022 Perşembe 16:37
  • Doğancı’da bugün elektrik kesintisi yaşanacak26 Eylül 2022 Pazartesi 08:30
  • Dikkat Elektrik Kesintisi25 Eylül 2022 Pazar 14:43
  • 600 Kg Nar Çalındı25 Eylül 2022 Pazar 10:24
  • Belirtilen bölgelere giriş yasak22 Eylül 2022 Perşembe 09:57
  • İskele, Güzelyurt ve Lefke’de ücretsiz kanser taraması yapılacak20 Eylül 2022 Salı 11:41
  • Bican: Güzelyurt’un ‘Göz Göre Göre’ Yok Olmasına Seyirci Kalmayacağız!19 Eylül 2022 Pazartesi 15:38
  • POLİS DUYURUSU17 Eylül 2022 Cumartesi 12:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti