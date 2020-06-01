Kürtçe müzik dinleyen genç öldürüldü

Ankara’da Barış Çakan adlı genç, Kürtçe müzik dinlediği gerekçesiyle kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

Ankara Etimesgut ilçesi Alsancak Mahallesi’nde akşam saat 22.30’da Ağrı Patnos’lu Barış Çakan (20) Kürtçe müzik dinlediği için kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Ailesinden alınan bilgilere göre gece arkadaşlarıyla parkta oturmak için evden çıkan Çakan Kürtçe müzik dinlediği için üç kişilik bir grubun saldırısına uğradı.