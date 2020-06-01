Kürtçe müzik dinleyen genç öldürüldü

Ankara’da Barış Çakan adlı genç, Kürtçe müzik dinlediği gerekçesiyle kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
Ankara Etimesgut ilçesi Alsancak Mahallesi’nde akşam saat 22.30’da Ağrı Patnos’lu Barış Çakan (20) Kürtçe müzik dinlediği için kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Ailesinden alınan bilgilere göre gece arkadaşlarıyla parkta oturmak için evden çıkan Çakan Kürtçe müzik dinlediği için üç kişilik bir grubun saldırısına uğradı.
Çakan ve arkadaşına saldıran kişilerin Yozgat, Kırıkkale ve Tokat nüfusuna kayıtlı oldukları öğrenildi, zanlıların kimliklerine ilişkin ise bir bilgi edinemedi. Saldırı sonucu kalbinden yaralanan Çakan olay yerinde yaşamını yitirdi. Üç saldırganın ise olaydan sonra gözaltına alındığı öğrenildi. Özel Etimad Hastanesi’ne kaldırılan Çakan’ın cenazesinin yarın toprağa verilebileceği bilgisini veren kuzeni Doğan Çakan, daha önce Kürtçe müzik dinledikleri için kendilerinin de saldırıya maruz kaldığını belirtti.
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