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"Kuzey Kıbrıs Rus Ortodoks Kilisesi iş birliğinde ibadet turizmi"

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"Kuzey Kıbrıs Rus Ortodoks Kilisesi iş birliğinde ibadet turizmi"
"Kuzey Kıbrıs Rus Ortodoks Kilisesi iş birliğinde ibadet turizmi"

İnternet sitesinde kendini “Panayia-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ortodoks Şirketi” olarak tanımlayan “Panayia” isimli turizm şirketinin Girne’de faaliyet gösteren Kuzey Kıbrıs Rus Ortodoks Kilisesi’nin iş birliğinde Rus ve diğer Slav turistleri, KKTC’de ibadet turizmi reklamı yaptığı, müşteri çekmek için de “yemler” kullandığı öne sürüldü.

Fileleftheros “İşgal Bölgelerinde İbadet Turizmi Gelişiyor... ‘Panayia’ İsimli Şirket Tarafından, Sahte Devletteki Yasadışı Rus Kilisesi İş Birliğinde İleri Götürülüyor”  başlıklı haberinde adı geçen turizm örgütünün 24 Ekim 2017’den beri DER-3-K-54 kayıt numarasına sahip olduğunu yazdı.

Gazete turizm şirketinin müşteri çekmek için “Kuzey Kıbrıs’ta bizimle ibadet ve Ortodoks turları yaparak Kuzey Kıbrıs’taki Ortodoks kiliselerinin restorasyonuna katkı koyarsınız. Alınan paraların önemli bölümü Kıbrıs’ın Ortodoks ibadethanelerinin restorasyonuna gidiyor ‘yem’ini’ kullanmakta olduğunu” öne sürdü.

Haberin “Metropolit ve Dışişleri Bakanlığı Suskun” başlığıyla ayrılan bölümünde ise konu hakkında yayımlanan haberlere rağmen sözde “Girne Metropoliti” Hrisostomos’un tepki göstermediği, zaten Girne’deki Ay. Yeorgio Kilisesi’nde hiç ayin yapmadığı da vurgulandı.

Gazete, meselenin sadece dini değil siyasi de olduğu gerekçesiyle Fileleftheros’un ilgili haberlerini yayınlamasından günler önce bilgi verdiği Rum Dışişleri Bakanlığı’nın da suskun kaldığına işaret etti.

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