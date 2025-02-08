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Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu 3. Kademe Yüzme Antrenörü Yetiştirme Kursu Düzenliyor…

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Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu 3. Kademe Yüzme Antrenörü Yetiştirme Kursu Düzenliyor…
Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu 3. Kademe Yüzme Antrenörü Yetiştirme Kursu Düzenliyor…

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu, 3. Kademe Yüzme Antrenörü Yetiştirme  Kursu düzenliyor. Türkiye Yüzme Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı ve Milli Takımlar Teknik Direktörü Murat Özdoğan ile Eğitim Kurulu Üyesi Dr. Gökhan Denizli'nin eğitmenliğinde gerçekleştirilecek olan 3. Kademe yüzme antrenöru yetiştirme kursu, 11-15 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Eğitim Hedefinde: Daha Donanımlı Antrenörler, Daha Güçlü Sporcular

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen kurs, katılımcılara hem teorik hem de pratik bilgiler sunarak, yüzme antrenörlüğünde bir üst seviyeye çıkmalarını hedefliyor. Bu kapsamda, en az lise mezunu olma şartı aranırken, başvuru sahiplerinin en az 2 yıl süreyle 2. Kademe yüzme antrenörü belgesine sahip olması ve 2025 yılı için gerekli lisans ve vize işlemlerini tamamlamış olması gerekiyor. Ayrıca, başvuranların son iki ay içerisinde çekilmiş güncel vesikalık fotoğraflar, özel veya devlet hastanelerinden alınmış sağlık raporu ve karakter belgesi gibi belgelerle başvurularını tamamlaması bekleniyor. Adayların, başvuru belgeleri ile kurs katilim ücretlerini ödeyerek 10 Şubat 2025 tarihine kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Eğitim İçeriği

3. Kademe Yüzme Antrenörü Yetiştirme Kursu boyunca katılımcılar, Serbest, Sirtüstü, Kelebek ve Kurbağalama stillerindeki Yuzme Tekniği Temelleri ve Yeni Öğretim Teknikleri,  Antrenman Planlaması ve Programlanması, stillere yönelik özel antrenman planlaması, tüm teknikler için hata düzeltici driller ile çıkış ve dönüş drilleri konuları üzerinde yoğunlașılacak.

Amaç Yüzme Sporunu Daha da İleriye Tașımak…

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu yapılan açıklamada “Bu kurs, yüzme antrenörlüğünde ilerlemek isteyen antrenörler için önemli bir adımdır. Bu kurs, Türkiye Yüzme Federasyonu’nun en üst seviyedeki eğitmenleri eşliğinde, KKTC'deki yüzme antrenörlerinin bilgi birikimini artırmak, teknik becerilerini geliştirmek ve uluslararası standartlarda antrenörler yetiştirmek amacıyla düzenleniyor. Katılımcılar, teorik ve pratik eğitimlerle donatılacaklar ve bu süreçte modern yüzme teknikleri, antrenman planlaması, sporcu psikolojisi ve beslenme gibi konularda kapsamlı bir eğitim alacaklar. Yüzme sporunun daha da ileriye taşınması için bu gibi eğitim programlarının düzenlenmesi büyük önem taşımaktadır” ifadelerine yer verildi.

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