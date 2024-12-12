Kuzey Kıbrıs Yüzme Takımı Bursa’da Türkiye Şampiyonası’nda!

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu’nun temsilcileri, Türkiye barajlarını geçerek 13-15 Aralık 2024 tarihlerinde Bursa’da düzenlenecek olan “12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Türkiye Finali Müsabakaları”na katılmaya hak kazandı. Erten Kasımoğlu ve Derin Mavi Turan’ın temsil ettiği Kuzey Kıbrıs Yüzme Takımı, bu önemli organizasyonda ülkemizi başarıyla temsil etmek üzere Bursa’ya gitti.

Federasyon Başkanı Abitoğlu: “Sporcularımızla Gurur Duyuyoruz”

KKTC Su Sporları Federasyonu Başkanı Mustafa Abitoğlu, sporcuların Türkiye’deki finallerde yarışacak olmasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Abitoğlu, “Bu başarı, sporcularımızın özverili çalışması ve federasyonumuzun desteği sayesinde gerçekleşmiştir. Kuzey Kıbrıs’ı en iyi şekilde temsil edeceklerinden eminiz” dedi.

Antrenörlerden Güven Mesajı

Antrenör Avni Cankurt, sporcuların fiziksel ve mental olarak yarışlara hazır olduğunu söylerken, Tuğcan Özkızan, bu deneyimin genç sporcuların gelecekteki başarılarına temel oluşturacağını ifade etti.

Sporculardan Kararlılık Mesajı

Erten Kasımoğlu, “Amacımız ülkemizi gururla temsil etmek,” derken, Derin Mavi Turan da kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Sponsor Destekleri İçin Teşekkür

Federasyon Başkanı Abitoğlu, Şokmar Premium, M.A.S.K Co, Caramel Çikolata ve İșıl Reklam’a organizasyona verdikleri destek için teşekkür etti. “Sponsorlarımızın maddi ve manevi katkıları sayesinde sporcularımız hayallerine bir adım daha yaklaştı,” dedi.

Başarılar Diliyoruz

KKTC Su Sporları Federasyonu, genç sporculara başarılar dileyerek, bu organizasyonun Kuzey Kıbrıs su sporlarında yeni bir dönemin kapısını aralamasını temenni etti.