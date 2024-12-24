Kuzey Kıbrıs Yüzme Takımı Türkiye Arena Şampiyonası’nda

Kuzey Kıbrıs Yüzme Takımı, 24-28 Aralık 2024 tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenen "Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası"na katılmak üzere Gaziantep'e hareket etti.

Kuzey Kıbrıs Yüzme Takımı, 24-28 Aralık 2024 tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenen "Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası"na katılmak üzere Gaziantep'e hareket etti. Türkiye barajlarını aşarak bu önemli şampiyonada yarışma hakkı kazanan sporcularımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) gururla temsil edecekler.

Kafile başkanlığını Barış Cambulat'ın üstlendiği heyette, antrenörler Avni Cankurt ve Mehmet Gürcenk görev alıyor. Şampiyonada madalya için mücadele edecek sporcularımız ise şunlardır:

Özgül Çetin

Enes Kansız

Barkan Cem Aykut

Demir Kıralp

Boran Bora

Akman Tüzünkan

Özkan Mazhar

Dünya Ahmet Özdemir

KKTC Su Sporları Federasyonu Başkanı Mustafa Abitoğlu, turnuva öncesinde yaptığı açıklamada, sporcuların bu başarıya ulaşmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Abitoğlu, "Bu şampiyonaya katılmaya hak kazanan sporcularımız, ülkemizin adını uluslararası arenada temsil etmek için büyük bir azim ve kararlılıkla çalıştı. Antrenörlerimiz ve sporcularımızın emekleri, bu önemli başarıyı getirdi. Onlarla gurur duyuyoruz. Ayrıca, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen ailelere ve bu süreçte yanımızda olan sponsorlara teşekkür ediyorum. Sporcularımıza Gaziantep'te başarılar diliyorum," ifadelerini kullandı.

Bu büyük organizasyona katılımda, KKTC Su Sporları Federasyonu'na destek veren sponsorlar önemli bir rol oynadı. Federasyon Başkanı Mustafa Abitoğlu, Şokmar Premium, M.A.S.K Co, Caramel Çikolata ve Işıl Reklam şirketlerine teşekkür ederek şu sözleri kullandı:

"Bu değerli sponsorlarımızın katkıları, sporcularımızın ulusal ve uluslararası arenalarda daha güçlü bir şekilde yer almalarını sağlıyor. Sporun gelişimine inanan ve bizi bu yolda yalnız bırakmayan sponsorlarımıza minnettarız. Onların desteği sayesinde, Kuzey Kıbrıs sporunun çıtasını daha da yukarılara taşıyoruz."

Gaziantep'te düzenlenen şampiyonada, sporcularımız hem bireysel hem de takım olarak en iyi sonuçları elde etmeyi hedefliyor. Takımımız, KKTC'nin adını başarıyla duyurmak için tüm güçleriyle mücadele edecek.

Kuzey Kıbrıs halkının destekleriyle büyük başarılara imza atılacağına inandığımız sporcularımıza yürekten başarılar diliyoruz.