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KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı

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TC Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 2022-2023 GSB burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçlara e-Devlet üzerinden ulaşılabilecek.
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı

KYK burs başvuruları 17 Kasım tarihinde sona erdi. Milyonlarca öğrencinin başvuru gerçekleştirdiği burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Değerli genç arkadaşlarım, heyecanla beklediğiniz GSB Burs ve Öğrenim kredisi sonuçları açıklandı. Sonuçlar için http://turkiye.gov.tr Gençlerin bakanlığı olarak her zaman sizlerin destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

ERDOĞAN’DAN BURS VE KREDİ AÇIKLAMASI

TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Aralık’taki kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada burs ve kredi miktarlarını açıklamıştı. Erdoğan, şunları söylemişti:

* “Bugünkü son müjdemizi de üniversite öğrencilerimize vermek istiyorum. Yükseköğrenim öğrencilerimizin kredi burs miktarını hatırlayın, biz göreve geldiğimizde ne veriyorlardı? 45 liracık. Verdikleri buydu. Bu yıl itibarıyla lisansta 850 lira idi, şimdi bunu 850 liradan 1250 liraya çıkarıyoruz. Yüksek lisansta 1700 liraya, doktorada 2 bin 550 liraya yükseltmiştik. Ayrıca geçtiğimiz temmuz ayında daha önce kredi almış öğrencilerimizin geri ödemelerindeki TEFE, TÜFE oranlı güncellemelerin tamamını silerek sadece ana para ödemesini sağlayan bir düzenlemeye gittik. Böylece 3,3 milyon öğrencimizi 27 milyar liralık bir maddi yükten kurtardık. Bununla kalmadık.”

2022-2023 döneminde yurt ücretlerine zam yapmayarak öğrencilerin geçen yılki fiyatlarla barınabilmelerini sağladıklarını vurgulayan Erdoğan, “Yine yurtlarımızda kalan öğrencilerimize verdiğimiz beslenme yardımını da aylık 750 liradan 1800 liraya çıkardık. Hamdolsun bu yıl 850 bin kişiyle yurtlarımızda rekor barınma sayısına ulaştık.” ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığından kredi veya burs alan 1 milyon 424 bin öğrenciye 2023 yılında ödenecek rakamı da açıklayan Erdoğan, şunları kaydetti: “2023 yılı kredi burs rakamını lisans öğrencilerinde 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisans öğrencileri için 1700 liradan 2 bin 500 liraya, doktora öğrencileri için 2 bin 550 liradan 3 bin 750 liraya çıkartıyoruz. Yeni kredi ve burs rakamlarının tüm öğrencilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”

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