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La Casa de Papel’in 3, sezonunda Berlin olacak mı?

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La casa de papel dizisinin merakla beklenen üçüncü sezonundan sızan görüntülerde Berlin karakterinin de olduğu görüldü. Son sezonda Berlin'in öldüğü düşünülmüştü
La Casa de Papel’in 3, sezonunda Berlin olacak mı?

Bir banka soygununu anlatan İspanyol dizi La Casa de Papel için geri sayım başladı.

Yeni sezonla ilgili sızan görüntülerde Berlin karakteri de Profesör ile birlikte görüldü. Sahneleri izleyenler, dizinin daha önce gösterilmeyen geçmişine dair sahnelerinin çekildiğini, ikilinin de henüz banka soygununu planlamadan önce görüldükleri sahnede bir araya geldikleri yönünde yorumlar yaptı.

Başka bir iddia ise; Yeni sezonda Profesör'ün rüyasında Berlin'i görmesiydi.

Sosyal medyada konuşulan başka bir söylenti ise; Berlin'in yeni sezonda Florance adıyla diziye dahil olacağı...

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