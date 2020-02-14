Larnaka’da “küçük çaplı cephanelik”

Larnaka’nın Livadia yöresinde, küçük çaplı bir cephanelik ortaya çıkarıldı.

Politis ve diğer gazetelere göre A.A. isimli 48 yaşındaki Rum’un Livadia’daki evinde dün sabah Larnaka polisi tarafından yapılan aramada, bir adet kalaşnikov tipi tüfek, iki adet şarjör, iki adet revolver, bir adet tabanca, çeşitli çap ve ebatlarda bir miktar mermi ve iki adet kukuleta bulundu.

Larnaka polisi, daha önce suç faaliyetlerinde kullanıldığından şüphelenerek balistik incelemeye gönderdiği silah ve cephaneyi ele geçirmekle bir suç faaliyetini önlediğine inanıyor.

Evinde silah ve cephane bulunan şahsın sirkat, hırsızlık ve diğer suçlardan sabıkası bulunduğunu, bu durumun da polisin oldukça başını ağrıttığını belirten gazete, dün yakalanan şahsın bugün tutukluluk emri için yargıç huzuruna çıkarılacağını belirtti.