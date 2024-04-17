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“Larnaka’daki bazı bölgeler gettolaşıyor”

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Larnaka’da bazı bölgelerin “gettolaşması” dolayısıyla, bu bölgelerdeki belirli noktalarda gözlemlenen yetersiz polis denetimleri yüzünden çok ciddi sorunlar ortaya çıktığı kaydedildi.
“Larnaka’daki bazı bölgeler gettolaşıyor”

Larnaka’da bazı bölgelerin “gettolaşması” dolayısıyla, bu bölgelerdeki belirli noktalarda gözlemlenen yetersiz polis denetimleri yüzünden çok ciddi sorunlar ortaya çıktığı kaydedildi.

Benzer sorunların özellikle şehir merkezinde ve Finikudes sahilinde gözlemlendiğini yazan Politis gazetesi, Larnaka Ticaret ve Sanayi Odası (EVEL) ile Larnaka Turizm Geliştirme ve Tanıtım ofisinin (ETAP) kısa süre önce yaptıkları görüşmede Adalet Bakanı ile Polis Genel Müdüründen söz konusu bölgelerde polis denetimlerinin artırılmasını istediklerini kaydetti.

Gazete toplantının amacının Larnaka’daki iş sektörü ile turizm sektörünü etkileyen ciddi sorunların çözüm şekillerinin incelenmesi olduğunu ekledi.

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