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“Lavin’in Gözünden” isimli fotoğraf sergisinin açılışı Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde yapıldı

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11 yaşındaki Lavin Kırok’un ilk kişisel sergisi “Lavin’in Gözünden” isimli fotoğraf sergisinin açılışı Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde yapıldı.
“Lavin’in Gözünden” isimli fotoğraf sergisinin açılışı Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde yapıldı

11 yaşındaki Lavin Kırok’un ilk kişisel sergisi “Lavin’in Gözünden” isimli fotoğraf sergisinin açılışı Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde yapıldı.


Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, sokak resimleri ve Girne- Lefkoşa Manzara resimlerinden oluşan sergide sergilenen fotoğrafların satışı da gerçekleşecek.


Satılan fotoğrafların tüm geliri, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi’ne bağışlanacak.


Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü açılışta yaptığı konuşmada çocukların sanata ve spora eğimli olmasının önemine işaret etti.


“Bizim toplumumuzda en önemli şey ağacı yaşken eğebilmektir.” diyen Güngördü, bir çocuğun böylesi güzel bir uğraşla sanatseverlerin önüne çıkmasından dolayı ailesine, öğretmenlerine çalıştığı atölyeye teşekkür etti.


Güngördü, “İnsanların kültürle ve sanatla iç içe olmaları gerçekten çok önemlidir. Gençlerimizin sanata, spora önem vermeleri KKTC’nin adının duyurulmasında başrol oynayacaktır. Fotoğrafçılık uğraşı önemli bir uğraştır. Bu fotoğrafları yakalamak önemli bir meziyettir. Kendisini tebrik eder, başarılı olmasını dilerim" dedi.

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