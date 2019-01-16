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Lavrov: Suriye'nin kuzeyi rejimin kontrolünde olmalı

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin kuzeyinin rejimin kontrolü altında olması gerektiğini söyledi.
Lavrov: Suriye'nin kuzeyi rejimin kontrolünde olmalı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin kuzeyinin rejimin kontrolü altında olması gerektiğini söyledi. Lavrov, "Suriye'deki Kürtlerin geleceği rejim kontrolünde güvence altına alınabilir" dedi.

Sergey Lavrov Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu bölgelerin Suriye hükümeti, Suriye güvenlik güçleri ve idari yapılarının kontrolüne geçmesinin tek ve en iyi çözüm olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Lavrov açıklamasında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Kürt temsilciler ve Suriyeli yetkililer arasında iletişimin başlamış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz ve destekliyoruz. Böylece dış müdahale olmadan tek bir hükümet altındaki yaşamlarına geri dönebilirler."

Rus bakan, Suriye'nin 7 yıldır süren savaşta sona gelindiğini vurgulayarak, odak noktasının hâlâ İdlib olması gerektiğini vurguladı.

Lavrov'un açıklaması, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde "güvenli bölge" oluşturulacağını duyurmasının ardından geldi.

SDG: Güvenli bölge oluşturulmasına yardıma hazırız

Öte yandan omurgasını YPG'nin oluşturduğu, Kürt ile Arap güçlerden oluşan Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulmasına yardıma hazır olduğunu açıkladı.

SDG'den yapılan açıklamada, "güvenli bölgenin dış müdahaleyi engellemesi" gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca SDG'nin Türkiye ile anlaşmaya vararak bölgede istikrarı sağlamayı umduğu da kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pazar akşamı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde 32 kilometrelik bir güvenli bölge oluşturacaklarını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Salı günü yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulacağını belirterek, "Özellikle biz TOKİ olarak bu işin içerisine girebiliriz. Başta Amerika olmak üzere koalisyon güçleri lojistik olarak maddi destekleri bize verirlerse bu insanların güvenliğini de orada koruma kaydıyla böyle bir güvenli bölgeyi halletmiş oluruz. Ve bu göçü de engeller" ifadelerini kullanmıştı.

Suriye'nin kuzeyi büyük oranda, omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolünde.

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