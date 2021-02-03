Layik Topcan isyan etti!

Şehir Planlama Dairesi'nde, müdür muavinliğine kadar çeşitli kademelerde 36 yıl görev yapan Şehir Plancısı Layik Topcan bir açıklama yaptı

Şehir Planlama Dairesi'nde, müdür muavinliğine kadar çeşitli kademelerde 36 yıl görev yapan Şehir Plancısı Layik Topcan bir açıklama yaptı:

Imar Emri, Imar plani icinde yayinlanan ve kurallar duzenleyen bir planlama araci degildir..Imar Emri, 55/89 Imar Yasasi uyarinca, planlama onayi ( yani planlamaya uygunluk onayi ) verme yontemlerinden birisidir...Planlama Onayi 2 turlu yontemle verilebilir

1. Her bir gelisme faaliyeti ( bina insaati, yol insaati, alyapi insaati, is yeri acma , isyerinin turunu degistirme v.b ) icin dosya bazinda Sehir Planlama Dairesine yapilacak basvurularin ayri ayri incelenmesi ve degerlendirilmesi ile teker teker planlama onayi verme ; 2. Belirlenecek buyukluk, kapsam, kriter ve ozelliklere sahip olan ve gerek Sehir Planlama Dairesi icinde gerekse bir baska kurumu ile gorus alis verisine veya kararina gerek olmayacak nitelikteki gelisme turleri listelenerek toplu olarak planlama onayi verme ...

Iste bu ikinci yontem ile toplu planlama onayi verme IMAR EMIR ile yapilabilir.. Lakin goruyoruz ki, Sehir Planlama Dairesinde yine akillar felc olmus durumda tamamen hukuk ve bilim disi bir ise daha imza atilmis ve yangindan.mal kacirir gibi gece yarisi alelacele adina " Imar Emri' dedikleri ama yoklukla malul bir sey yayinlanmis .. Hade buyurun mahkemeye ..