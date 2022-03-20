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LeBron James NBA tarihinin 2. en skorer ismi oldu

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LeBron James NBA tarihinin 2. en skorer ismi oldu
LeBron James NBA tarihinin 2. en skorer ismi oldu

NBA'e 4 karşılaşmayla devam edildi. Lakers, James'in 38 sayı, 10 ribaunt, 6 asist ve Russell Westbrook'un 22 sayı, 10 ribaunt, 8 asistlik performansına rağmen Washington Wizards deplasmanından 127-119 mağlup ayrıldı.

Lakers'ın 37 yaşındaki yıldız oyuncusu James, Karl Malone'u (36 bin 928 sayı) geride bırakarak en skorerler listesinde 2. sıraya yükseldi. Listenin zirvesinde 38 bin 387 sayıyla Kerim Abdülcabbar bulunuyor.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Wizars'ta ise 27 sayı, 5 asistle oynayan Kristaps Porzingis ve 18 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Kentavious Caldwell-Pope öne çıktı.

Cedi, Cavaliers'ın galibiyetine 16 sayılık katkı yaptı

Doğu Konfensı'nda play-off mücadelesi veren Cleveland Cavaliers, herhangi bir iddiası kalmayan Detroit Pistons'ı 113-109 mağlup etti.

Ev sahibi Cavaliers'ta Darius Garland 24 sayı, 12 asist, Kevin Love 14 sayı, 10 ribaunt, Evan Mobley de 12 sayı, 11 ribauntla "double double"a imza attı. Kenardan oyuna giren Cedi Osman ise 16 sayı, 5 ribaunt, 2 asist üretti.

Pistons'ta 40 sayı kaydeden Jerami Grant, kendi adına sezonun en yüksek skoruna ulaştı. Saddiq Bey de 20 sayı, 6 ribaunt, 3 top çalmayla oynadı.

Sonuçlar

Minnesota Timberwolves-Milwaukee Bucks: 138-119

Charlotte Hornets-Dallas Mavericks: 129-108

Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons: 113-109

Washington Wizards-Los Angeles Lakers: 127-119

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