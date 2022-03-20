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Lebron James’ten Tarihi Performans

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Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, Washington Wizards deplasmanında sergilediği performans sonrası tarihe geçti.
Lebron James’ten Tarihi Performans

NBA’de heyecan 4 karşılaşma ile devam etti. Los Angeles Lakers, deplasmanda karşılaştığı Washington Wizards’ı 127-119 mağlup olurken, LeBron James tarihe geçti.

Mücadeleyi 38 sayı, 10 ribaunt ve 6 asist ile tamamlayan LeBron James, tarihi bir başarının da sahibi oldu. 37 yaşındaki yıldız, 36 bin 928 sayısı bulunan Karl Malone’u geride bırakarak NBA tarihinin en skorer isimleri listesinde 2. sıraya yükseldi.

Listenin zirvesinde 38 bin 387 sayıyla Kareem Abdul-Jabbar bulunuyor.

CEDİ OSMAN GALİBİYETTE PAY SAHİBİ OLDU

Cleveland Cavaliers forması giyen Milli basketbolcu Cedi Osman, takımının Detroit Pistons’ı 113-109 mağlup ettiği karşılaşmada sergilediği performansla dikkat çekti.

20 dakika süre alan Cedi Osman, 16 sayı, 5 ribaund ve 2 asistlik performansı ile galibiyette pay sahibi oldu.

 

NBA’de oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı:

Minnesota Timberwolves-Milwaukee Bucks: 138-119

Charlotte Hornets-Dallas Mavericks: 129-108

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