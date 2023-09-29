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Lefkoşa Badminton Kulübü Başaran Spor Salonu'nu tamir etti...

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Denerel ve yönetim kurulu tarafından başlatılan tadilat, tamir ve bakım işlemleri alınan malzemeler Başaran Spor Salonuna müdahale edilerek salonun yeniden sağlıklı bir şekilde kullanılması için gerekli girişimler yapılarak tamir edildi.
Lefkoşa Badminton Kulübü Başaran Spor Salonu'nu tamir etti...

Lefkoşa Badminton Kulübü başkanı Nevzat Denerel ve yönetim kurulu tarafından başlatılan tadilat, tamir ve bakım işlemleri alınan malzemeler Başaran Spor Salonuna müdahale edilerek salonun yeniden sağlıklı bir şekilde kullanılması için gerekli girişimler yapılarak tamir edildi.

Lefkoşa Badminton Kulübü, bünyesinde 6 yaş ile 60 yaş arasında değişen yaklaşık 65 sporcu ile çalışmaları deneyimli antrenörleri ile sürdürüyor. Salonun parke değişim işlerini tamamlayan Lefkoşa Badminton Kulübü, iç duvarların boya işlerini de tamamladı. Tüm giderler ve tamirat, Lefkoşa Badminton Kulübü başkanı Nevzat Denerel yönetimi ve sponsorlar tarafından karşılanarak yapılırken, spordan sorumlu yetkililerin duyarsız kalmaları tepkilere neden oldu.

“Kuzey Kıbrıs Gençliğine Verilen Değer”

Lefkoşa Badminton Kulübünden yapılan açıklamada “Hedeflerimiz için önümüzdeki bütün engelleri birlikte aşacağız. Kuzey Kıbrıs gençliğine verilen değer ortadadır. Salondaki salona sadece Lefkoşa Badminton Kulübü tarafından duyarlılık gösterildi. Yetkililer bunu görmelidirler.” Lefkoşa Badminton Kulübü faaliyetlerini yeniden hizmete konulan Başaran Spor Salonu ve Atatürk Spor Kompleksi Antrenman Salonunda çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

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