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Lefkoşa, Gazimağusa ve İskele’de bugün elektrik kesintisi olacak

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Lefkoşa, Gazimağusa ve İskele’de bugün elektrik kesintisi olacak
Lefkoşa, Gazimağusa ve İskele’de bugün elektrik kesintisi olacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması kapsamında Gazimağusa, Lefkoşa ve İskele’nin bazı bölgelerinde bugün elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Lefkoşa, Gazimağusa ve İskele’nin bazı bölgelerinde bugün elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, İskele'de Grand Sapphire Resort Hotel Casino ve Ceasar Resort (Dumika) bölgesine 10.00 ile 11.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Lefkoşa’da 09.00-14.00 saatleri arasında 30’ar dakikalık dönüşümlü elektrik kesintisinden etkilenecek bölgeler ise şöyle:

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü, Pandemi Hastanesi ve Necat British okul bölgeleri.

GAZİMAĞUSA’DA DA KESİNTİSİ YAPILACAK

Gazimağusa’nın bölgelerinde ise, 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında Kesinti Şenal Plastik, Aylar Plastik, eski Lefkoşa yolu Tuzla girişinden Leventler Sitesi’ne kadar olan bölge, eski Lefkoşa yolunda Tuzla kavşağı ile Mutluyaka kavşağı arasında kalan site ve tesisler, Kent Plus Sitesi, Güvercinlik kavşağı civarındaki konut ve tesislerde kesinti yapılacak.

Duyuruda, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması uyarısı yapıldı.

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