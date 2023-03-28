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Lefkoşa Gençlik Derneği Başkanlığına Mustafa Özbilgehan getirildi

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Lefkoşa Gençlik Derneği Altıncı Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurul sonucunda Mustafa Özbilgehan başkanlığındaki liste oy birliği ile iki yıllığına Yürütme Kurulu görevine seçildi.
Lefkoşa Gençlik Derneği Başkanlığına Mustafa Özbilgehan getirildi

Lefkoşa Gençlik Derneği Altıncı Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurul sonucunda Mustafa Özbilgehan başkanlığındaki liste oy birliği ile iki yıllığına Yürütme Kurulu görevine seçildi.

Caffe Pascucci’de gerçekleşen toplantı Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi ile başladı. Sedat İzcan’ın Divan Başkanı, Doğa Özbilgehan ve Hülya B. Ahmet Raşit’in Divan Yazmanları olarak yönettikleri toplantıda mali rapor, faaliyet raporu ve denetim raporu onaya sunulurken 2023-2025 dönemi için Yürütme Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri belirlendi. Buna göre yeni Yürütme Kurulu şu şekilde oluştu:

“Yürütme Kurulu, Başkan – Mustafa Özbilgehan, Başkan Yardımcısı ve Sosyal Destek Sekreteri – Alaz Öncül, Genel Sekreter – Hüseyin Öksüzoğlu, Mali Sekreter – Arda Tüccar, Basın Yayın Sekreteri – Sevgi Çavuşoğlu, Çevre Sekreteri – Meryem Özkan, Dış İlişkiler Sekreteri – İrem İlksoy, Eğitim Sekreteri – Mert Karakter, Etkinlik Sekreteri – Mehmet Atakol, Halkla İlişkiler Sekreteri – Arda Karaderi, Kültürel ve Sosyal İşler Sekreteri – Candoğan Özkan, Örgütlenme Sekreteri – Ümit Teralı, Proje Sekreteri – Batıhan Saçar, Sanat Sekreteri – Mehmet Hatipoğlu, Sponsorluklar ve Kariyer Sekreteri – Mehmet Ali Uğurlu, Spor Sekreteri – Şifa Selçuklu, Tanıtım ve İletişim Sekreteri – Özüm Erener, Toplumsal Eşitlik Sekreteri – Kemal Elyeli, Üyelikler Sekreteri – Damla Kodan, Faal Üye – Hülya B. Ahmet Raşit, Faaliyetlerden Sorumlu Yedek Üye – Melisa Ertuğ, İdari İşlerden Sorumlu Yedek Üye – Esin Sedelya Tüccar”

 

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