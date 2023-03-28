  • BIST 4.907,89
  • Altın 1205.548
  • Dolar 19.1056
  • Euro 20.6757
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAİsrail'de kriz: Netanyahu hükümetine Meclis'ten güvenoyu

Lefkoşa Güreş İhtisas’ta Ali Özkan Çavuşoğlu başkan

» »
Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü Derneği Genel Kurulu Ali Özkan Çavuşoğlu’nun bir dönem daha başkan olmasına karar verdi.
Lefkoşa Güreş İhtisas’ta Ali Özkan Çavuşoğlu başkan

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa Türk Belediyesi Spor Kulübü Lokali’nde önceki gün yer alan toplantıda başkanın yanında yönetim kurulu ve diğer kurullarda görev yapacaklar da belirlendi.

Kulübün organları ve görev yapacak olanlar şöyle:

Yönetim Kurulu: Ali Özkan Çavuşoğlu (başkan), Hakkı Karapelit (asbaşkan), Ceyda Mazharoğlu (muhasip), Serpil İsmihan (faal üye), Ömer Çavuşoğlu (faal üye)

Denetleme Kurulu: Sonay Tokdemir Şanlıkol (başkan), Mehmet Aykıç (üye), Sami Önen (üye)

Disiplin Kurulu: Veli Tokdemir (başkan), Ahmet Öksüzoğluları (üye), İsmail Bayar (üye)

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hırsızlık Yapmaya Girdi, Bekçiye Yakalandı!25 Mart 2023 Cumartesi 11:35
  • Kanunsuz Patlayıcı Madde ve Ateşli Silah Tasarrufu ve Kullanma25 Mart 2023 Cumartesi 11:21
  • 13 Yaşındaki Kayıp Şahıs Bulundu24 Mart 2023 Cuma 12:39
  • 22 Yaşındaki Genç Kayıp24 Mart 2023 Cuma 12:17
  • Surlariçi’nde kavga: 10 kişi tutuklandı23 Mart 2023 Perşembe 15:22
  • Bölgesel temizlik çalışmaları başlıyor23 Mart 2023 Perşembe 12:24
  • Sahtekarlık ile Para Temini23 Mart 2023 Perşembe 11:55
  • 21 yaşındaki Hülya Ayalılar ağır yaralandı22 Mart 2023 Çarşamba 16:51
  • CTP Lefkoşa İlçesi, görev dağılımını yaptı22 Mart 2023 Çarşamba 15:36
  • Alkollü Sürücü Kaza Yaptı!22 Mart 2023 Çarşamba 11:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti