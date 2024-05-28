Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu'nda Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
27 Mayıs 2024 tarihinde saat 09:30 sıralarında Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nda talihsiz bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı nokta, anayolun 2’nci kilometresinde yer alıyor. Olay sırasında Abdurrahman Getirmez (56 yaşında), NM 256 plakalı motosikletini Güzelyurt istikametine doğru sürüyordu. Ancak dikkatsizlik nedeniyle motosiklet, Yenişehir Sokağa giriş yapmakta olan Osman Olkanlı (55 yaşında) yönetimindeki LZ 371 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle Abdurrahman Getirmez kontrolsüzce savrularak durdu.
Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Abdurrahman Getirmez yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Getirmez’i hızlı bir şekilde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yapılan tetkikler sonucunda sağ ayak bileğinde kırık teşhisi konulan Getirmez, hastanede tedavi altına alındı. Başarılı geçen tedavisinin ardından taburcu edildi.
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