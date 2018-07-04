Lefkoşa için muhtarlarımızla el birliği ile çalışacağız

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Başkanı Mehmet Harmancı bugün(4 Temmuz Çarşamba) belediye sınırları içerisindeki muhtarlarla biraraya geldi. Geçmiş dönemin değerlendirmesinin yapıldığı ve yeni dönemin projelerinin konuşulduğu LTB Mehmet Vahip Toplantı Salonu’ndaki görüşmede Başkan Harmancı hem 2018-2022 dönemi yol haritasını paylaştı hem de muhtarların görüş ve önerilerini dinledi.

Başkan Harmancı: “LTB Muhtarlar Masası her zaman muhtarlarımızın yanındadır”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı “Hepimiz bölgemizin daha iyiye gitmesi ve hizmet etmek için aday oluyoruz. Yasal düzenlemeler muhtarlıkları Kaymakamlık ve İçişleri Bakanlığı altında, belediyeleri ise ayrı birer idare olarak yansıtıyor. Buradan başlayan br sistem sıkıntısı var. Belediye Reformu ile birlikte daha işlevsel daha entegre, daha işbirliğine dayalı bir sistem oluşturmalıyız. Bunu kurgulamak hepimizin gündeminde olmalı. Belediyelere bağlı olmayacak ama belediyelerle işbirliğini geliştirecek bir modeli kurmak zorundayız. 2015’te kurduğumuz LTB Muhtarlar Masası, 2018-2022 döneminde de en etkin şekilde faaliyetlerini devam ettirecek ve her zaman muhtarlarımızın yanında olacaktır.” dedi.

Bölge Bölge Lefkoşa Toplantıları devam edecek

Tüm belediye meclis üyeleri ile beraber muhtarlarla yeni dönemde iş birliği içerisinde çalışacaklarına yürekten inandığını belirten Başkan Harmancı, geçtiğimiz dört yılda yapmış olduğu “Bölge Bölge Lefkoşa” toplantılarını farklılaştırarak devam ettireceklerini belirtti.

“Uzun soluklu bir şehir stratejisini birlikte belirleme hedefimiz var”

Mahallelerde sözü olan,bölgeye katkı sağlayacak kişilerin de içinde olacağı birer örgütlenme biçimi geliştirmek istediklerini vurgulayan Başkan Harmancı, hem belediyelere hem muhtarlıklara yardımcı olacak konsey/komiteler oluşturmayı ve tüm bu konseyler, muhtarlıklarla birlikte şehrin uzun soluklu bir stratejisini belirlemeyi hedeflediklerini kaydetti.

“Lefkoşa’nın geleceği için Ana Taşıyıcı Kanalizasyon Hattı için sözleşme Ekim’de imzalanıyor”

Seçim sürecinde garanti edilmiş yatırımlar dahil yaklaşık 200 milyon TL’lik yatırım sözü verdiğini, bu yatırımlardan biri olan yaklaşık 54 Milyon TL’ye mal olacak “Lefkoşa Ana Taşıyıcı Kanalizasyon Hattı İhalesi”nin Ekim ayında imzalanmasını öngördüklerini ifade eden Başkan Harmancı, “Lefkoşa’nın kanalizasyon pompa istasyonlarını tamamen yeniliyoruz. Yeni bir de pompa istasyonu inşa ediyoruz. Geçmişten kalan kötü kokulu günler artık tarih olacak. Lefkoşa’nın 2040 nüfusuna göre tasarlanan proje 2 yılda tamamlanacak. AB tarafından sağlanacak finansman tek seferde verilen en büyük yatırımlardan biri olma özelliğini taşıyor.” dedi.

Katılımcı Bütçe için Muhtarlarımız ile Görüşmeler Yapacağız

Başkan Harmancı sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün itibarı ile LTB’nin30 Milyon TL’lik banka borcu bitmiştir ve bundan sonra yapacağımız borçlanmaları şehre yatırabilecek noktadayız. 2019 yılı için katılımcı bütçe hedefimiz var. 2019 bütçesini oluştururken de muhtarlarla ayrı ayrı biraraya gelip taleplerin,mahallelerin ihtiyaçlarının görüşeceğiz” dedi.

“Yeşil Balkon Yarışması” ve” Hobi Bahçeleri”

İnsanları yeşillendirmeye teşvik etmek amacıyla başlatacakları “Yeşil Balkon Yarışması” projesini de muhtarlıklar ile işbirliği içinde sürdürmek istediklerini ifade eden Başkan Harmancı, herkesin sahiplenmesi ve mahallelinin ortaklaşması ileTaşkınköy’de bir örneğini hayata geçirdikleri ve organik üretimler de yapılabilecek “Hobi Bahçeleri”nin şehre yayılması hedefinde olduklarını söyledi.

“Mahalle parklarında çalışmalar başlıyor”

Dört yıllık sürede şehirdeki büyük parkları iyileştirdiklerini ve şimdi de mahalle parklarının çocukların ihtiyaçları çerçevesinde güzelleştirilmesine başlayacaklarını kaydeden Başkan Harmancı bölgelerdeki diğer yatırımlarda olduğu gibi bu konuda da muhtarlarla birlikte çalışacaklarını kaydetti.

“Şiddete Karşı Yan Yana Projesi’ne muhtarlıkların katılımcılığı sağlanacak”

Başkan Harmancı konuşmasının devamında,“Yeni dönemde AB finansmanında yürüttüğümüz “Şiddete Karşı Yan Yana Projesi” için Temmuz ayı içerisinde AB uzmanları, Belediye ve muhtarların buluşacağı bir toplantı ile projeyi daha katılımcı bir şekilde ilerleteceğiz” dedi.

LTB Başkanı Harmancı sözlerini dört yıldır LTB ile birlikte çalışan muhtarlara gösterdikleri dayanışma ve işbirliği için teşekkür edipyeni seçilen tüm muhtar ve azalara görevlerinde başarılar dileyerek tamamladı.