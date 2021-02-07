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Lefkoşa Türk Belediyesi Ocak-Şubat kiralarını almayacak

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya üzerinden açıklama yaparak, Ocak ve Şubat kiralarını almama kararı verdiklerini açıkladı.
Lefkoşa Türk Belediyesi Ocak-Şubat kiralarını almayacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya üzerinden açıklama yaparak, Ocak ve Şubat kiralarını almama kararı verdiklerini açıkladı.

Bandabuliya başta olmak üzere kiracılardan kira alınmayacağını da belirten Harmancı, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Yerel yönetimlerin diğer gelir kalemlerinin ise (temizlik, sağlık, meslek ve reklam gibi) yasal zorunluklar nedeniyle aşağıya çekilmesi mümkün değildir.

Bu vesile ile özellikle turizme dayalı veya destinasyon olarak turizm hareketliliği ile ekonomik devinime sahip iş kollarından vakıflar başta olmak üzere kira giderlerinin minimum seviyeye indirilmesinin hayati önem taşıdığını belirtmek isterim.”

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