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Lefkoşa'da 35 Gram Kokain Ele Geçirildi

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Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda yapılan operasyonda, GKRY bölgesinden KKTC’ye giriş yapan bir araçta 35 gram kokain ve uyuşturucu kalıntısı bulunan hassas terazi ele geçirildi. Şahıs tutuklanarak soruşturma başlatıldı.
Lefkoşa'da 35 Gram Kokain Ele Geçirildi

Lefkoşa'da 35 Gram Kokain Ele Geçirildi

21.05.2024 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından GKRY bölgesinden KKTC’ye giriş yapan M.E.K. (E-31)’nin kullanımındaki araçta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 35 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi cihazı tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir

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