Lefkoşa'da 35 Gram Kokain Ele Geçirildi
21.05.2024 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından GKRY bölgesinden KKTC’ye giriş yapan M.E.K. (E-31)’nin kullanımındaki araçta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 35 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi cihazı tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir
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