Lefkoşa'da Al-Pet trafik ışıkları devre dışı

Başkent Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki AL-PET akaryakıt istasyonu önündeki yol kavşağındaki trafik ışıkları meydana gelen arıza nedeniyle devre dışı kaldı.

Polis Basın Subaylığı, yol ve trafik güvenliği açısından güzergah üzerinde gidiş ve gelişi ayıran orta refüjün araç trafiğine kapatıldığını, Sanayi Bölgesi ve Şht. Kemal Aksay Caddesi yönünden gelen araçlar için karşı yöne geçişlerin güvenlik açısından sola yönlendirildiğini duyurdu.

Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri de istendi.

Su birikintilerine dikkat!

Öte yandan polis, ülkeyi etkisi altına alan yağışlı hava nedeniyle yollarda oluşan su birikintilerinin yol ve trafik güvenliği açısından tehlike arz ettiğini vurguladı.

Araç sürücülerinin kendilerinin ve yayaların güvenliği açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.