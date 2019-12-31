Lefkoşa'da alkollü ve dikatsiz sürücüler çarpıştı!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bu sabah saat 03:20 raddelerinde Lefkoşa’da Bedrettin Demirel caddesi üzerinde meydana geldi. Çift şeritli yolda sol şerit içerisinde yönetimindeki HE 036 plakalı araç ile seyreden Ali R. (E-39) seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan eti sokak yol kavşağına geldiğinde seyrüseferi güç duruma sokmamak için gerekli çabayı harcamadan dikkatsizce sağa doğru eti sokağa dönüşe geçtiği sırada o esnada gerisinden aşırı süratli ve dikkatsiz bir şekilde sağ şerit içerisinde aynı istikamete doğru 105 promil alkollü içki tesiri altında seyreden Lefkoşa’da sakin Naim T. (E-20) yönetimindeki LG 615 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

