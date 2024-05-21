Lefkoşa'da Giyim Mağazasında Hırsızlık: Çalışan 137,808 TL'yi Çaldı

Lefkoşa’da Giyim Mağazasında Büyük Hırsızlık: Çalışan 137,808 TL’yi Zimmetine Geçirdi

20 Mayıs 2024 tarihinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir giyim mağazasında meydana gelen olayda, çalışan M.E.Y. (33), mağazanın şubelerinden topladığı 137,808 TL nakit parayı işyeri sahibine teslim etmeyerek zimmetine geçirdiği tespit edildi. Olay, Lefkoşa’daki mağaza yönetiminin fark etmesiyle ortaya çıktı ve derhal polis ekiplerine bildirildi.

Olayın Ayrıntıları

M.E.Y., mağazanın şubelerinden toplanan paraları işyeri sahibine teslim etmekle görevliydi. Ancak, 20 Mayıs 2024 tarihinde, bu görevini kötüye kullanarak parayı kendi tasarrufuna geçirdi. Olayın ortaya çıkmasının ardından mağaza yönetimi, kasada yapılan eksiklik tespitlerini detaylı bir şekilde inceledi ve durumun ciddi olduğunu fark etti.