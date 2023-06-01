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Lefkoşa'da kavga... Eşi ile selamlaştığı gerekçesiyle...

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Lefkoşa’da meydana gelen kavga olayı ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar A.Ç ve R.B mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Lefkoşa'da kavga... Eşi ile selamlaştığı gerekçesiyle...

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Oran, olguları aktardı.

Polis, 31.05.2023 tarihinde 03:00 raddelerinde Lefkoşa'da, umumi bir yer olan K.Çiftlik bölgesi Osman Paşa Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Wagon isimli işletme önünde bir taraf olan söz konusu işletme yetkilisi Lefkoşa'da sakin zanlı 1 A.Ç ve güvenlik görevlisi zanlı 2 R.B'nin eşi ile selamlaştıkları  gerekçesi ile diğer bir taraf olan Lefkoşa'da sakin Mustafa Gargınsu ile birbirlerinin vücutlarına elleri ve ayakları ile gelişi güzel vurup bir kavgada yer alıp her iki taraf makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle anlamsız bir şekilde bağırıp çağırmak sureti ile rahatsızlık yaptıklarını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlı l ve zanlı 2’nin derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, meselede diğer zanlı olan Mustafa Gargınsu’nun 31.05.2023 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılıp, işlemiş olduğu kanunsuz bıcak taşıma suçundan soruşturma maksatlı 2 gün ek tutukluluk alındığını belirtti.

Polis, mesele ile ilgli olarak tahkikatın yeni başladığını,  İncelenmesi gereken kamera görüntüleri alınması gereken ifadeler ve yine olaya karışan başka şahısların tespiti yapılması gerekmektedir. Polis, bu aşamada zanlıların serbest kalması halinde tahkikata olumsuz yönde etki edeceği kuvvetle muhtemel olduğundan 1 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.    
 

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