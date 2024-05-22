Lefkoşa'da kaza... Kazada biri, bir buçuk yaşında olmak üzere 2 kişi yaralandı!

Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazasında araç yayalara çarptı. Kazada biri bir buçuk yaşında olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

21.05.2024 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso caddesi üzerinde, Şifa SAYMAN (K-51) yönetimindeki KH 240 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Atlar Market önüne geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada yaya geçidi üzerinde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Emine ÖDÜK (K-50) ve Mehmetali TÜLEGEN (Ç-1,5)’e çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yayalar, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Mehmetali TÜLEGÜN’ün sağ ayağında kırık teşhisi nedeniyle, yapılan tedavisinin ardından her iki yaya da taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.