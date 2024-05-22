Lefkoşa'da kaza... Kazada biri, bir buçuk yaşında olmak üzere 2 kişi yaralandı!

Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:
21.05.2024 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso caddesi üzerinde, Şifa SAYMAN (K-51) yönetimindeki KH 240 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Atlar Market önüne geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada yaya geçidi üzerinde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Emine ÖDÜK (K-50) ve Mehmetali TÜLEGEN (Ç-1,5)’e çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yayalar, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Mehmetali TÜLEGÜN’ün sağ ayağında kırık teşhisi nedeniyle, yapılan tedavisinin ardından her iki yaya da taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.