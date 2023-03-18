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Lefkoşa’da kaza: Yayaya çarptı!

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Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’nde aracın çarptığı yaya yaralandı.
Lefkoşa’da kaza: Yayaya çarptı!

Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya araç çarptı.

Kaza sonucunda yaralanan yaya, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisin soruşturması sürüyor…

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