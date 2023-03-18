Lefkoşa’da kaza: Yayaya çarptı!

Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya araç çarptı.
Kaza sonucunda yaralanan yaya, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polisin soruşturması sürüyor…
Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya araç çarptı.
Kaza sonucunda yaralanan yaya, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polisin soruşturması sürüyor…
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