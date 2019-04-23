Lefkoşa'da korkutan kaza! Araç tavanı üzerine devrildi!

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre, Lefkoşa'da bugün saat 13:30 sıralarında, Osman Örek Caddesi üzerinde, 53 yaşındaki Ramadan Büyükel yönetimindeki KR 859 plakalı araç ile Metehan Çemberinden Citroen ışıklarına doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu orta refüj içerisinde bulunan bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde sola savrulan araç yolun solundan çıkarak askerî birliğe ait çevre tellerine çarpıp tavanı üzerine devrildi. Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan ve yaralanan Sena Büyükel (K-17) ile Sıla Uçar (K-14) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri sürüyor.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor