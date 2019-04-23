  • BIST 95.953
  • Altın 238,978
  • Dolar 5,8268
  • Euro 6,5545
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Lefkoşa'da korkutan kaza! Araç tavanı üzerine devrildi!

» »
Lefkoşa'da korkutan kaza! Araç tavanı üzerine devrildi!
Lefkoşa'da korkutan kaza! Araç tavanı üzerine devrildi!

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre,  Lefkoşa'da  bugün saat 13:30 sıralarında, Osman Örek Caddesi üzerinde, 53 yaşındaki Ramadan Büyükel yönetimindeki KR 859 plakalı araç ile Metehan Çemberinden Citroen ışıklarına doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu orta refüj içerisinde bulunan bariyerlere çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde sola savrulan araç yolun solundan çıkarak askerî birliğe ait çevre tellerine çarpıp tavanı üzerine devrildi. Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan ve yaralanan Sena Büyükel (K-17) ile Sıla Uçar (K-14) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri sürüyor. 

Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor

kaza_lefkosa.jpg

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa'da tarih yok oluyor! Sonunda harekete geçildi...20 Nisan 2019 Cumartesi 11:13
  • Uluçay: Doğal Park ve Yeşil Alan” projesine Cumhurbaşkanlığı’nın destek vermesinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.19 Nisan 2019 Cuma 21:21
  • Lefkoşa ilkokullarından çocuklar LTB’yi ziyaret etti19 Nisan 2019 Cuma 15:28
  • UKÜ yanında Erkek cesedi bulundu... Cinayet şüphesi var...19 Nisan 2019 Cuma 08:58
  • Lefkoşa'da ev yangını18 Nisan 2019 Perşembe 10:06
  • İmamoğlu'na ilk kutlama LTB Başkanı Harmancı'dan17 Nisan 2019 Çarşamba 17:33
  • Gemikonağı'nda Banka soygunu girişimi16 Nisan 2019 Salı 11:12
  • Ayşe Aşık hayatını kaybetti15 Nisan 2019 Pazartesi 10:00
  • Lefkoşa Gezi Treni bugünden itibaren ücretsiz turlara başlıyor15 Nisan 2019 Pazartesi 09:12
  • Hamitköy yasta13 Nisan 2019 Cumartesi 15:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti