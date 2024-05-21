Lefkoşa'da Sahte Kimlik Kartları ile Geçiş Girişimi: İki Kişi Tutuklandı

Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda, sahte kimlik kartları ile GKRY bölgesine geçmeye çalışan iki kişi, H.D. ve D.B.D., muhaceret memuruna sahte evrak ibraz ederken yakalandı ve tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Sahte Kimlik Kartlarıyla Geçiş Girişimi: Lefkoşa'da İki Kişi Tutuklandı

20 Mayıs 2024 tarihinde, saat 13:00 sıralarında Lefkoşa’daki Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda gerçekleşen olayda, H.D. (50) ve D.B.D. (17) isimli şahıslar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) bölgesine geçmek amacıyla sahte kimlik kartları kullanarak geçiş yapmaya çalıştılar. İki kişi, M.M. (72) ve H.K. (66) aracılığıyla temin ettikleri sahte olarak düzenlenmiş kimlik kartlarını görevli muhaceret memuruna ibraz etti. Bu girişim, muhaceret memurunun dikkatli çalışması sonucu fark edilerek engellendi.

Sahte Kimlik Kartlarının Tespiti

H.D. ve D.B.D., sahte kimlik kartlarını ibraz ederken muhaceret memuru tarafından şüpheli hareketler sergiledikleri fark edildi. Memurun durumu değerlendirmesi ve detaylı inceleme yapması sonucunda kimlik kartlarının sahte olduğu anlaşıldı. Sahte kimlik kartlarının, daha önceden M.M. ve H.K. tarafından temin edildiği ve sahte olarak düzenlendiği belirlendi