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Lefkoşa’da yarın 9.00 – 15.00 arası dönüşümlü elektrik kesintileri yaşanacak

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Lefkoşa’da, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle yarın 9.00-15.00 saatleri arasında 30’ar dakikalık dönüşümlü elektrik kesintileri yaşanacağı bildirildi.
Lefkoşa’da yarın 9.00 – 15.00 arası dönüşümlü elektrik kesintileri yaşanacak

Lefkoşa’da, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle yarın 9.00-15.00 saatleri arasında 30’ar dakikalık dönüşümlü elektrik kesintileri yaşanacağı bildirildi.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, kesintiden etkilenecek bölgeler şu şekilde sıralandı:

“Başbakanlık Işıkları ile Mehmet Akif Caddesi’nde Kumsal Parkı arasında kalan bölge ve civar sokaklar, Ortaköy Işıkları ile Başbakanlık Işıkları arasında kalan bölge ve Göçmenköy İlkokulu bölgesi,Taşkınköy Bölgesi, Başbakanlık ve Sayıştaylık Bölgesi,Lefkoşa Sanayi Bölgesi,K.T Müteahhitler Birliği Binasi, YarPlus Civarı, Atatürk Meslek Lisesi ve İçişleri Bakanlığı Civarı ile Göçmenköy Trafik Işıkları bölgesi, Şht. Mustafa Ruso Caddesi Civarı, Devlet Laboratuvarı, Öztek Sitesi, Soyak Evleri, Vakıflar İş Merkezi ve Civarı, B.R.T.K, Esnaf ve Sanatkarlar Sitesi, Veteriner Dairesi ile Civarları ve Hamitköy Anıttepe Bölgesi, Gönyeli’nin bir bölümü, Gönyeli Ağıllar ve Kanlıköy Bölgesi, Lefkoşa Fuar Alanı ve Civarı, Gönyeli Çemberi Civarı, Göçmenköy Bölgesi, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi ve Civarı, Ortaköy Molto Bölgesi ve Civarı, Atatürk Spor Kompleksi, Merkezi Cezaevi, Sanayi Bölgesi’nde Lefkoşa İtfaiye Şube Amirliği, Taşkınköy Sosyal Konutları, Ecvet Yusuf Caddesi ve Civarı ve Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nin bir bölümü, : Eski Gönyeli-Boğaz yolunda Plümer Koruluğu ile Gönyeli Spor Kulübü arası bölge, Eski Gönyeli-Boğaz yolunda Polis Lojmanları ile Mülk Sitesi arası bölge, Boğaz Polis Lojmanları ile Karter Kışlası arası”

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