Lefkoşa’daki iki ayrı kazada 16 ve 23 yaşındaki iki yaya yaralandı

Lefkoşa’da bugün meydana gelen iki ayrı trafik kazasında aracın çarpması sonucu iki yaya yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında, 38 yaşındaki Uğur Zeytin, yönetimindeki CH 878 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu o esnada cadde üzerindeki yaya geçinde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya 16 yaşındaki Ayça Bahşiş’e çarptığı açıklandı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Ayça Bahşiş’in, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin halen sürdüğü bildirildi.

23 YAŞINDAKİ ARDA GÜLEÇ YARALANDI

Polisten yapılan bir diğer açıklamaya göre ise, Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde bugün saat 13.00 sıralarında, 45 yaşındaki Hatice Kartal, yönetimindeki KU 645 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada cadde üzerinde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya 23 yaşındaki Arda Güleç’e çarptı belirtildi.

Kaza sonucu yaralanan yaya Arda Güleç’in, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor.

Her iki kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.