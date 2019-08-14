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Lefkoşa'nın güneyine 300 bin ağaç ekmek için eyleme geçiyorlar

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Lefkoşa'nın güneyine 300 bin ağaç ekmek için eyleme geçiyorlar
Lefkoşa'nın güneyine 300 bin ağaç ekmek için eyleme geçiyorlar

Rum tarafında faaliyet gösteren “Lefkoşa’ya 300 Bin Ağaç” isimli vatandaş inisiyatifi Kıbrıs Adası’nın ve özellikle Lefkoşa civarındaki ovaların küresel ısınmanın etkilerine maruz kaldığına, bilimsel analizlerin, artan ısı nedeniyle Kıbrıs’ın çölleşme süreci içerisine girdiğini gösterdiğine dikkat çekti.

Haravgi’nin haberine göre, adı geçen inisiyatif 2019 sonbaharında büyük bir ağaç dikme seferberliği için Rum makamlarını, yerel yönetimi, Orman Dairesi’ni, eğitim kurumları ve diğerlerini harekete geçirmek amacıyla sosyal medya üzerinden eyleme geçeceğini duyurdu. 

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