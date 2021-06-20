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Libya'da Başkanlık Konseyi, Ülkede Onayı Dışındaki Tüm Askeri Hareketliliği Yasakladı

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Libya Başkanlık Konseyi, ülkede konseyin onayı dışındaki tüm askeri hareketliliğin yasaklandığını duyurdu.
Libya'da Başkanlık Konseyi, Ülkede Onayı Dışındaki Tüm Askeri Hareketliliği Yasakladı

Libya Başkanlık Konseyi, ülkede konseyin onayı dışındaki tüm askeri hareketliliğin yasaklandığını duyurdu.

Libya ordusuna bağlı Öfke Volkanı Operasyonu'nun basın biriminin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Libya Başkanlık Konseyi'nin ülkedeki askeri hareketlilik hakkındaki kararına yer verildi.

Belgede, hareket yasağı "Görevleri ne olursa olsun askeri birliklerin yerinin değiştirilmesi ya da hangi amaçla olursa olsun askeri birlikleri harekete geçirmek ya da personel, silah veya mühimmat transferi kesinlikle yasaktır" şeklinde duyuruldu.

Yayımlanan belgede, "Talimatın, tüm askeri birlikler tarafından derhal uygulanması emrediliyor." ifadeleri yer aldı.

Ayrıca açıklamada, "Savaş suçlusu Hafter'e bağlı milislerin güneyde konvoylar halinde harekete geçmesinin ardından, Libya Başkanlık Konseyi'nin onayı dışındaki tüm hareketliliğin kesinlikle yasaklandığı" vurgulandı.

Libya'nın doğusundaki silahlı milislerin lideri darbeci asker Halife Hafter'e bağlı silahlı milislerin, ülkenin güneyinde Cezayir ile sınır hattında dolaşma yasağı getirerek bölgeyi kapalı askeri bölge ilan ettiği bildirilmişti.

Öte yandan, Libya'daki özel internet haber sitesi "Ean Libya", Hafter milislerinin güneydeki Cezayir Libya arasındaki İseyyin sınır kapısını kontrol altına aldığı bilgisine yer vermişti.

Hafter milisleri 17 Haziran'da yaptıkları açıklamada, ülkenin güneyinde askeri bir operasyon başlattıklarını duyurmuştu.

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