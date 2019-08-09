Liderler görüşmesi başladı

Görüşme, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın ara bölgedeki resmi ikametgahında yer alıyor.
Son görüşmelerini 26 Şubat’ta yapan Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum Devlet Başkanı Anastasiadis, mobil telefonların adanın her iki tarafında kullanılabilmesine imkan sunan düzenlemenin başlaması vesilesiyle gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, gayrı resmi bir toplantıda bir araya gelme konusunda mutabık kalmışlardı.
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