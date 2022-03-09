  • BIST 2.042,70
  • Altın 935.225
  • Dolar 14.6348
  • Euro 16.2266
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Limasol Limanı’ndaki Bir Konteynerde 132 Kilo Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

» »
Limasol Limanı’ndaki Bir Konteynerde 132 Kilo Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
Limasol Limanı’ndaki Bir Konteynerde 132 Kilo Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Rum polisinin, Limasol (yeni) Limanı’nda gerçekleştirdiği operasyon sonucunda, bir konteyner içinde 132 kilo Hint keneviri türü uyuşturucu ele geçirildiği haber verildi.

Konteynerin 3 Mart’ta limana giden bir gemiden indirildiğini ve konteynerde 915 torba hayvan yemi bulunduğundan söz edildiğini bildiren haber kaynakları, 8 Mart’ta mahkeme emriyle konteynerde yapılan aramada, içinde çok sayıda yem torbası olan 24 palet yanı sıra, 2 palette ise yem torbalarının içine gizlenmiş hava geçirmez poşetlerde 132 kilo Hint keneviri tespit edildiğini bildirdi.

Haberde uyuşturucu maddeye kanıt olarak el konduğunu belirtilirken, 38 yaşındaki bir şahsın ise olayla ilgisi olduğu gerekçesiyle yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anastasiadis Paris’e Gidiyor09 Mart 2022 Çarşamba 18:01
  • Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Araştırma Yapmak İçin Bazı Bölgelere Erişimi Olmadığı İddia Edildi09 Mart 2022 Çarşamba 17:44
  • Güney Kıbrıs'ta Hellimde Ticari Marka İle Menşe İsmi Korumalı Ürün Tartışması09 Mart 2022 Çarşamba 17:26
  • RMMO Komutanı Korgeneral Zervakis, İsrail’de Temaslarda Bulunuyor09 Mart 2022 Çarşamba 17:09
  • Anastasiadis, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor İle Görüştü09 Mart 2022 Çarşamba 16:56
  • Kasulidis’ten Borrell’e Ukrayna Savaşı Konusunda Mektup09 Mart 2022 Çarşamba 16:40
  • Güney’de 3 Bin 695 Yeni Vaka 5 Kişi Hayatını Kaybetti08 Mart 2022 Salı 22:01
  • Rum Basını, Güney Kıbrıs’ta Meydana Gelen Bazı Polisiye Olaylara Yer Verdi08 Mart 2022 Salı 21:04
  • Omiru’ya Göre Türkiye Konfederasyon İstiyor08 Mart 2022 Salı 20:51
  • Limasol’da Bir Rus Kadına Saldırı08 Mart 2022 Salı 20:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti