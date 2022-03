Limasol Türk Kooperatif Bankası Her Zaman Kadının Yanında

Limasol Türk Kooperatif Bankası, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yaparak hem 8 Mart’ın önemine dikkat çekti, hem de 8 Mart’a özel ürünleri hakkında bilgi verdi.

1939 yılında Limasol’da kurulan ve 83 yıldır faaliyetlerini devam ettiren Limasol Türk Kooperatif Bankası gücünü ortaklarından, müşterilerinden ve çalışanlarından alan ülkemizin en köklü bankaları arasında yer almaktadır. Kuzey Kıbrıs’ın dört farklı bölgesinde 14 şube , 190’ı kadın olan 263 personeli ile marka değeri yüksek olan Limasol Bankası ayrıca üst düzey yöneticisi kadrosunda 21 kadın yönetici ile hizmet vermektedir.

Limasol Bankası Kadın Projelerini Önemsiyor

Her zaman sosyal sorumluluk bilinci ile hareket eden Limasol Türk Kooperatif Bankası, kadın derneklerinin yanı sıra SOS Çocuk Köyü Anneleri ile farklı dönemlerde kadınları konu alan projeleri desteklemiştir. Ayrıca Leymosun (Limasol) ve Kadınları, Tarihsel Süreçte Kıbrıslı Türk Kadını , Kıbrıs İşlemelerinden Lefkara Nakışı ile Girişimci Kadınların Başarı Öyküleri -1 adlı kitap projelerine de destek olarak, bu eserlerin kalıcı hale gelmesini sağlamıştır.

Kadınlara Yönelik Finansal Ürünler Limasol Bankası’nda

Müşterilerini her zaman önemseyen ve memnuniyetine önem veren Limasol Türk Kooperatif Bankası, tüm yıl boyunca kadın müşterilerinin finansal alanda kullanması için kadınlara özel bankacılık ürünleri üretirken, sosyal ve kültürel anlamda yanında olma vizyonunu da sürdürmektedir. Kadınlara özel finansal destek sağlamak adına avantajlı kredi hazırladı. Ayrıca küçük ölçekli girişimci kadınlar için kendilerine ait işletmelerinde kullanmak amacı ile cep telefonlarını post cihazı olarak kullanabilme imkanı sağlayan ürün hazırladı. CepPOS cihazı için destek hattıda sağlayan Limasol Türk Kooperatif Bankası 0548 830 15 81 nolu telefondan müşterilerine destek hizmetide sunmaktadır.

Limasol Türk Kooperatif Bankası Kadın Sığınma Evi’ne Destek Oluyor

Limasol Türk Kooperatif Bankası kadın çalışanları Lefkoşa Türk Belediyesi Kadın Sığınma Evi’ndeki kadınların gücüne güç katmak için geçen yıl olduğu gibi bu yılda ihtiyaçlarını karşılamak üzere; daha refah ve yaşanabilir bir ev olması için katkısını sürdürüyor. Lefkoşa Türk Belediyesi Kadın Sığınma Evi’ne yaptığı katkı ile kadınların kendi ayakları üzerinde durmalarına katkı koymayı kendine misyon edinen Limasol Türk Kooperatif Bankası, bugün için gerekli ve anlamlı hediyenin böyle bir destek olduğuna dikkati çekti.

Öykün varsa sen de varsın. Öykünle varsın

Bu yıl 8 Mart’ta Kıbrıs’ta kadın öykülerini farklı araçlar ile kayıt altına alan projelere teşekkür etme kararı alan Limasol Türk Kooperatif Bankası, genç yönetmenlerden Gülşen Erçin Vaiz’in Womaning Stories adlı kadın biyografilerinden oluşan çalışmasını, Bellapais Inner Wheel Kulübü’nün Kıbrıs’ın Türk Öncü Kadınları kitabının projesini, Kadın Öyküleri Derneği’nin hazırladığı farklı meslek gruplarına mensup Kıbrıslı Kadınların Hayatları belgeseli çalışmalarını ödüllendirdi. Kıbrıslı Kadınların öykülerinin önemli olduğunun altını çizen Limasol Türk Kooperatif Bankası bu ödülü verme gerekçesini ise şöyle açıkladı:

“Öncelikle tüm kadın dernekleri bizler için önemli. Bu yıl Gülşen Erçin Vaiz, Bellapais Inner Wheel Kulübü ile Kadın Öyküleri Derneği’nin dikkat çeken çalışmalarını ödüllendirmek istedik. Çünkü geçmişten geleceğe kadınların öykülerini kayıt altına alarak geleceğe not düşmüş olmaları önemlidir. Bu sebeplede onlara geleceğe bıraktıkları bu kalıcı eserlerden ötürü tümüne çok teşekkür ediyoruz. Her bir öykünün kelebek etkisi yaratacağını ve birçok farklı kadının hayatında etkin/köklü değişimlerin gerçekleşmesini sağlayacağına inanıyoruz. Kadın öyküleri anlatıldıkça kadının gücü artıyor, varlığı kökleşiyor.